По Харькову РФ выпустила УМПБ-5 с дальностью до 100 км, среди пострадавших 4 детей и беременная - прокуратура

Российские войска для сегодняшнего удара по Харькову, по предварительным данным, выпустили с самолета Су-34 две авиабомбы УМПБ-5, дальность пуска которых - около 100 км, среди 33 пострадавших - 4 детей и беременная женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи н.п. Строитель Белгородской области РФ. Дальность пуска - около 100 км - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 24 июля около 11:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Шевченковскому району Харькова. Уже известно о 33 пострадавших, в том числе 4 детей. "Среди них - две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней, а также беременная женщина - все они получили острую стрессовую реакцию. У 17-летних парня и девушки - взрывные ранения", - сообщили в прокуратуре. Все получают необходимую медицинскую помощь.

"Зафиксировано попадание в гражданское предприятие, где вспыхнул пожар. Второе - вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили", - сообщили в прокуратуре.

Зеленский показал последствия российского удара по Харькову