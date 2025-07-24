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По Харькову РФ выпустила УМПБ-5 с дальностью до 100 км, среди пострадавших 4 детей и беременная - прокуратура

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Российские войска нанесли авиаудары по Харькову двумя авиабомбами УМПБ-5 с самолета Су-34. В результате атаки 33 человека пострадали, среди них 4 детей и беременная женщина.

По Харькову РФ выпустила УМПБ-5 с дальностью до 100 км, среди пострадавших 4 детей и беременная - прокуратура

Российские войска для сегодняшнего удара по Харькову, по предварительным данным, выпустили с самолета Су-34 две авиабомбы УМПБ-5, дальность пуска которых - около 100 км, среди 33 пострадавших - 4 детей и беременная женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи н.п. Строитель Белгородской области РФ. Дальность пуска - около 100 км

- сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 24 июля около 11:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Шевченковскому району Харькова. Уже известно о 33 пострадавших, в том числе 4 детей. "Среди них - две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней, а также беременная женщина - все они получили острую стрессовую реакцию. У 17-летних парня и девушки - взрывные ранения", - сообщили в прокуратуре. Все получают необходимую медицинскую помощь.

"Зафиксировано попадание в гражданское предприятие, где вспыхнул пожар. Второе - вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили", - сообщили в прокуратуре.

Зеленский показал последствия российского удара по Харькову24.07.25, 13:15 • 1680 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Су-34
Харьков
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