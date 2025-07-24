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Зеленский показал последствия российского удара по Харькову

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову, где российские КАБы попали по жилому дому и гражданскому предприятию. Известно о десятках пострадавших, среди которых дети.

Зеленский показал последствия российского удара по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову, показав последствия вражеской атаки и указав, что это "абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели", пишет УНН.

Детали

"В Харькове сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети. россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар – возле жилого дома, второй – по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели". "И видим, что это единственное желание россии – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизнь. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать", - указал Глава государства.

По его словам, на местах все службы задействованы: врачи, спасатели, полицейские. "Работают, помогают людям. Спасибо каждому и каждой. И большая благодарность всем в мире, кто поддерживает и помогает Украине", - подытожил Зеленский.

Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр24.07.25, 11:22 • 1738 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Харьков
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