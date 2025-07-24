Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа рядом с многоэтажкой, под завалами могут быть люди. Еще одно попадание произошло по гражданскому предприятию, вызвав пожар.
В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа рядом с многоэтажкой, под завалами могут быть люди, еще одно попадание - по предприятию, произошел пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По уточненной информации - попадание рядом с многоэтажным домом", - сообщил Терехов, уточнив свое первое сообщение о попадании КАБа.
"Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди", - указал мэр города.
По его словам, на месте горят около 15 авто. Информация о пострадавших уточняется.
"Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил Терехов.
россияне ударили двумя КАБами по центральной части Харькова - мэр24.07.25, 11:11 • 1148 просмотров