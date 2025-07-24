Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр

В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа рядом с многоэтажкой, под завалами могут быть люди, еще одно попадание - по предприятию, произошел пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.

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"По уточненной информации - попадание рядом с многоэтажным домом", - сообщил Терехов, уточнив свое первое сообщение о попадании КАБа.

"Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди", - указал мэр города.

По его словам, на месте горят около 15 авто. Информация о пострадавших уточняется.

"Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил Терехов.

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