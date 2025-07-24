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Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

У Харкові зафіксовано влучання ворожого КАБу поряд з багатоповерхівкою, під завалами можуть бути люди. Ще одне влучання сталося по цивільному підприємству, спричинивши пожежу.

Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер

У Харкові зафіксовано влучання ворожого КАБу поряд з багатоповерхівкою, під завалами можуть бути люди, ще одне влучання - по підприємству, сталася пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"За уточненою інформацією - влучання поряд з багатоповерховим будинком", - повідомив Терехов, уточнивши своє перше повідомлення про влучання КАБу.

"Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди", - вказав мер міста.

З його слів, на місці горять близько 15 авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначив Терехов.

росіяни вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова - мер24.07.25, 11:11 • 1380 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Ігор Терехов
Харків
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