росіяни вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова - мер

Російські війська вдарили двома КАБами по центральній частині Харкова, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова - написав Терехов.

Доповнення

Минулої доби, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, 5 - постраждали.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, родина загинула внаслідок російського авіаудару по селу Підлиман на Харківщині. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-250 з УМПК 23 липня близько 23:30. "Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району", - вказали у прокуратурі.

Ворог, за даними голови ОВА, минулої доби активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 5 КАБ; 10 БпЛА типу "Герань-2"; 4 fpv-дрони. Є пошкодження у 4 районах.