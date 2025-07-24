россияне ударили двумя КАБами по центральной части Харькова - мэр

Российские войска ударили двумя КАБами по центральной части Харькова, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка - написал Терехов.

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За прошедшие сутки, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 3 человека погибли, 5 - пострадали.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, семья погибла в результате российского авиаудара по селу Подлиман на Харьковщине. По предварительным данным, враг применил ФАБ-250 с УМПК 23 июля около 23:30. "Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района", - указали в прокуратуре.

Враг, по данным главы ОВА, за прошедшие сутки активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 5 КАБ; 10 БпЛА типа "Герань-2"; 4 fpv-дрона. Есть повреждения в 4 районах.