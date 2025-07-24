Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар рф по Харкову, показавши наслідки ворожої атаки і вказавши, що це "абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети", пише УНН.

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"У Харкові зараз надають допомогу постраждалим на місцях ударів російських КАБів. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих, серед них і діти. Росія вдарила двома авіаційними бомбами просто по місту, по людях. Один удар – біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь", - написав Зеленський у соцмрежах.

Президент наголосив: "Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети". "І бачимо, що це єдине бажання росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Усе це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати", - вказав Глава держави.

З його слів, на місцях усі служби залучені: лікарі, рятувальники, поліцейські. "Працюють, допомагають людям. Дякую кожному й кожній. І велика вдячність усім у світі, хто підтримує та допомагає Україні", - підсумував Зеленський.

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