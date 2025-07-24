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The New York Times
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Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову

Київ • УНН

 • 1720 перегляди

Президент Зеленський відреагував на удар рф по Харкову, де російські КАБи влучили по житловому будинку та цивільному підприємству. Відомо про десятки постраждалих, серед яких діти.

Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар рф по Харкову, показавши наслідки ворожої атаки і вказавши, що це "абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети", пише УНН.

Деталі

"У Харкові зараз надають допомогу постраждалим на місцях ударів російських КАБів. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих, серед них і діти. Росія вдарила двома авіаційними бомбами просто по місту, по людях. Один удар – біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь", - написав Зеленський у соцмрежах.

Президент наголосив: "Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети". "І бачимо, що це єдине бажання росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Усе це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати", - вказав Глава держави.

З його слів, на місцях усі служби залучені: лікарі, рятувальники, поліцейські. "Працюють, допомагають людям. Дякую кожному й кожній. І велика вдячність усім у світі, хто підтримує та допомагає Україні", - підсумував Зеленський.

Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер24.07.25, 11:22 • 1856 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Харків
Tesla
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