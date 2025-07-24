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Число пострадавших от обстрела Харькова КАБами возросло до 37 24 июля 2025

Киев • УНН

 • 880 просмотра

В результате вражеской атаки по Харькову пострадали 37 человек, повреждены 20 жилых домов, производственный цех и админздание. Городской голова Игорь Терехов сообщил о возобновлении электроснабжения и начале работ по закрытию окон.

Число пострадавших от обстрела Харькова КАБами возросло до 37

Число пострадавших от обстрела Харькова КАБами возросло до 37 человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По словам Терехова, в результате вражеской атаки повреждено 20 жилых домов: 17 многоэтажек и три частных домовладения в Шевченковском и Холодногорском районах. Взрывной волной было выбито 612 окон, впрочем, эти данные предварительные, ведь поквартирное обследование до сих пор продолжается.

Удар также оставил воронку на дорожном покрытии. Сгорели семь автомобилей, еще 18 - повреждены. Разрушениям подвергся производственный цех текстильного предприятия, админздание одного из коммунальных предприятий и его складское помещение.

Отдельно отмечу, что рядом была электрическая подстанция. К счастью, ее повреждения не критичны, и уже к вечеру энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение всем потребителям 

- добавил мэр Харькова.

Сейчас коммунальщики, спасатели, правоохранители, волонтеры, медики, отряд быстрого реагирования "Красного Креста" - все на месте.

Мы уже начали закрывать выбитые окна, но еще не везде это возможно - во многих квартирах сначала нужно расчистить рамы от стекла. Завтра рядом с местом взрывов будет работать мобильный ЦНАП. Жители домов смогут подать заявления на компенсацию по программе "єВідновлення" 

- резюмировал Терехов.

Напомним

Российские войска для сегодняшнего удара по Харькову, по предварительным данным, выпустили с самолета Су-34 две авиабомбы УМПБ-5, дальность пуска которых - около 100 км.

Ранее было известно о 33 пострадавших, среди них 4 детей и беременная женщина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Игорь Терехов
Су-34
Украина
Харьков
Tesla
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