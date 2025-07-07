Хімічний завод під москвою атаковано: виробництво вибухівки під загрозою
Київ • УНН
краснозаводський хімічний завод під москвою, що виробляє вибухові речовини та компоненти для боєприпасів, атаковано. Підприємство входить до оборонно-промислового комплексу рф та постачає боєприпаси російському міноборони.
У росії атакований краснозаводський хімічний завод під московою. Дане підприємство виробляє вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
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Завод входить до державного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу та постачає російському міноборони різноманітні боєприпаси - нічні зондуючі патрони, сигнальні патрони, електровоспламенники до протитанкових керованих ракет.
Станом на 2023–2024 роки завод налагодив складання, ремонт і вдосконалення комплектів для РСЗВ. Паралельно в мережі з’явились кадри ударів.
Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами
Нагадаємо
Сили безпілотних систем ЗСУ 5 липня завдали удару по підприємству російського ВПК. Йдеться про АТ "ВНИИР-Прогресс" у чебоксарах, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета". Їх використовують у Shahed, "Іскандер-К" та УМПК, якими РФ обстрілює Україну.
Також УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удар по аеродрому "борисоглєбськ", де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.