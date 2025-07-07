Хімічний завод під москвою атаковано: виробництво вибухівки під загрозою

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:42 • 308 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:09 • 3749 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
03:41 • 7831 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 42447 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 118439 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 120975 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 226216 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 362839 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 373064 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 143487 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
45%
746мм
Популярнi новини
армія рф окупувала ще два населені пункти, просувається далі - DeepState6 липня, 22:14 • 17136 перегляди
У столиці ППО працює по російських дронах – КМВА6 липня, 22:56 • 18133 перегляди
"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію03:03 • 15844 перегляди
Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб03:46 • 18088 перегляди
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки04:27 • 7837 перегляди
Публікації
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
07:09 • 3746 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 1845 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 148972 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 362838 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 373063 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Венедіктова Ірина Валентинівна
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 226216 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 77662 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 198690 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 224921 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 193793 перегляди
Актуальне
Шахед-136
С-300
С-400
Іскандер (ОТРК)
Су-34

Хімічний завод під москвою атаковано: виробництво вибухівки під загрозою

Київ • УНН

 • 435 перегляди

краснозаводський хімічний завод під москвою, що виробляє вибухові речовини та компоненти для боєприпасів, атаковано. Підприємство входить до оборонно-промислового комплексу рф та постачає боєприпаси російському міноборони.

Хімічний завод під москвою атаковано: виробництво вибухівки під загрозою

У росії атакований краснозаводський хімічний завод під московою. Дане підприємство виробляє вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Завод входить до державного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу та постачає російському міноборони різноманітні боєприпаси - нічні зондуючі патрони, сигнальні патрони, електровоспламенники до протитанкових керованих ракет.

Станом на 2023–2024 роки завод налагодив складання, ремонт і вдосконалення комплектів для РСЗВ. Паралельно в мережі з’явились кадри ударів.

Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами

– написав Коваленко.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ 5 липня завдали удару по підприємству російського ВПК. Йдеться про АТ "ВНИИР-Прогресс" у чебоксарах, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета". Їх використовують у Shahed, "Іскандер-К" та УМПК, якими РФ обстрілює Україну.

Також УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удар по аеродрому "борисоглєбськ", де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Су-30
Су-34
Рада національної безпеки і оборони України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9