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Химический завод под Москвой атакован: производство взрывчатки под угрозой

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Краснозаводский химический завод под Москвой, производящий взрывчатые вещества и компоненты для боеприпасов, атакован. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс РФ и поставляет боеприпасы российскому минобороны.

Химический завод под Москвой атакован: производство взрывчатки под угрозой

В россии атакован краснозаводский химический завод под москвой. Данное предприятие производит взрывчатые вещества, пороха, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Завод входит в государственный перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса и поставляет российскому минобороны разнообразные боеприпасы - ночные зондирующие патроны, сигнальные патроны, электродетонаторы к противотанковым управляемым ракетам.

По состоянию на 2023–2024 годы завод наладил сборку, ремонт и усовершенствование комплектов для РСЗО. Параллельно в сети появились кадры ударов.

Это звено в технологической цепи обеспечения армии РФ артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами

– написал Коваленко.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ 5 июля нанесли удар по предприятию российского ВПК. Речь идет об АО "ВНИИР-Прогресс" в чебоксарах, производящем адаптивные антенные решетки "Комета". Их используют в Shahed, "Искандер-К" и УМПК, которыми рф обстреливает Украину.

Также УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ сообщал об ударе по аэродрому "борисоглебск", где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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