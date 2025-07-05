ЗСУ завдали ураження по ВПК рф у чебоксарах, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета"

В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, в ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксари, Чуваська республіка рф). Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

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Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.

Результати уточнюються.

Нагадаємо

4 липня ЗСУ уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у сергієвому посаді, московська область. Підприємство виробляє термобаричні бойові частини для БПЛА типу "шахед", зафіксовано пожежу та сильне задимлення.