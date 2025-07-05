ВСУ нанесли удар по ВПК рф в чебоксарах, производящему адаптивные антенные решетки "Комета"

В рамках снижения возможностей противника по производству высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксары, Чувашская республика РФ). Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.

Подтверждено, что средства поражения достигли района цели.

Результаты уточняются.

Напомним

4 июля ВСУ поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в Сергиевом Посаде, Московская область. Предприятие производит термобарические боевые части для БПЛА типа "шахед", зафиксирован пожар и сильное задымление.