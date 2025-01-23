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Командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині: повідомлено про підозру 5 генералам рф

Командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині: повідомлено про підозру 5 генералам рф

Київ • УНН

 • 29227 перегляди

СБУ зібрала докази проти 7 військових РФ, які у травні 2022 року наказали завдати удар надважкою бомбою по Сумській області. Бомба УПАБ-1500Б зруйнувала агрокомплекс та пошкодила будівлі двох коледжів.

Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнних злочинців рф, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Це був перший випадок, коли рашисти використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини настільки потужний боєприпас. Тоді ця надважка бомба влучила по агрокомплексу на території Путивльської громади, зруйнувала декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів,

йдеться у повідомленні

Деталі

За даними слідства СБУ, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу рф генерал-полковник олександр журавльов.

Саме він разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом олексієм завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству.

Згодом запит на здійснення авіаудару від Журавльова отримав командувач військово-повітряних сил росії генерал-лейтенант сергій дронов і дав згоду.

Потім за його наказом окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству.

Також розслідування встановило особи ще 4-х російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки.

Усі вони підлеглі дронова:

- начальник штабу – перший заступник командувача військово-повітряних сил рф генерал-майор сергій мещеряков;

- начальник 929-го льотно-випробувального центру міноборони росії (далі 929 центр) генерал-майор радик барієв;

- начальник штабу 929-го центру полковник віктор моховіков;

- заступник начальника 929-го центру міноборони рф полковник максим стефанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили сімом рашистам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нейтралізовано диверсійну групу російських спецслужб: вони підозрюються у спробі підриву потяга Сил Оборони16.01.25, 14:26 • 33193 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
sukhyi-su-34Су-34
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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