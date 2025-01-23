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Командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумщине: сообщено о подозрении 5 генералам рф

Киев  •  УНН

 • 691 просмотра

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СБУ собрала доказательства против 7 военных РФ, которые в мае 2022 года приказали нанести удар сверхтяжелой бомбой по Сумской области. Бомба УПАБ-1500Б разрушила агрокомплекс и повредила здания двух колледжей.

Служба безопасности собрала доказательную базу на военных преступников рф, которые в мае 2022 года отдали приказ ударить по гражданской инфраструктуре Сумской области управляемой авиабомбой типа УПАБ-1500Б. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Это был первый случай, когда рашисты использовали для обстрела мирных объектов Сумщины настолько мощный боеприпас. Тогда эта сверхтяжелая бомба попала по агрокомплексу на территории Путивльской громады, разрушила несколько корпусов местной сельхозкомпании и повредила здания двух колледжей,

говорится в сообщении

Детали

По данным следствия СБУ, инициатором этой бомбардировки был командующий Западного военного округа РФ генерал-полковник Александр Журавлев.

Именно он вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном спланировали воздушную атаку по местному агропредприятию.

Впоследствии запрос на осуществление авиаудара от Журавлева получил командующий военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов и дал согласие.

Затем по его приказу оккупанты подняли в воздух бомбардировщик Су-34 с аэродрома в Ахтубинске и осуществили удар по украинскому предприятию.

Также расследование установило личности еще 4-х российских чиновников, причастных к подготовке и осуществлению вражеской авиационной атаки.

Все они подчинены Дронову:

- начальник штаба - первый заместитель командующего военно-воздушных сил рф генерал-майор сергей мещеряков;

- начальник 929-го летно-испытательного центра минобороны россии (далее 929 центр) генерал-майор радик бариев;

- начальник штаба 929-го центра полковник Виктор Моховиков;

- заместитель начальника 929-го центра минобороны рф полковник максим стефанов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили семерым рашистам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Нейтрализована диверсионная группа российских спецслужб: они подозреваются в попытке подрыва поезда Сил Обороны16.01.25, 14:26 • 32238 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
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