Авіаудар по "Епіцентру" у Харкові: названо імена чотирьох генералів, які організували атаку

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Київ • УНН

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Правоохоронці ідентифікували російських військових, які віддали наказ про авіаудар по харківському гіпермаркету 25 травня 2024 року. Внаслідок атаки загинуло 19 людей, 46 поранено.

Правоохоронці встановили особи 4-х російських генералів, які наказали вдарити по Харківському гіпермаркету, де убито 19 і травмовано 46 цивільних, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

На військове командування рф, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року, уже зібрано доказову базу.

Тоді рашисти скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет в обласному центрі.

Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.

Як повідомили у СБУ, встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" збройних сил рф генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

▪️ командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

▪️ начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;

▪️ командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
sukhyi-su-34Су-34
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
kharkivХарків

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