Авиаудар по "Эпицентру" в Харькове: названы имена четырех генералов, которые организовали атаку
Киев • УНН
Правоохранители идентифицировали российских военных, которые отдали приказ об авиаударе по харьковскому гипермаркету 25 мая 2024 года. В результате атаки погибли 19 человек, 46 ранены.
Правоохранители установили личности 4-х российских генералов, которые приказали ударить по Харьковскому гипермаркету, где убиты 19 и травмированы 46 гражданских, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
На военное командование рф, которое организовало воздушный удар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года, уже собрана доказательная база.
Тогда рашисты сбросили две управляемые авиабомбы на строительный гипермаркет в областном центре.
В результате вражеской атаки погибли 19 местных жителей, а еще 46 - получили ранения различной степени тяжести. Также полностью уничтожено здание торгового заведения со складскими помещениями.
Как сообщили в СБУ, установлено, что приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировки "Север" вооруженных сил рф генерал-полковник Александр Лапин.
После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.
Также к планированию и осуществлению вражеской бомбардировки были привлечены еще три подчиненных Лапина, а именно:
▪️ командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;
▪️ начальника штаба 6-й армии военно-воздушных сил России генерал-майора Юрия Подоплелова;
▪️ командира 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил РФ полковника Алексея Лободу.
Для осуществления вражеского удара рашисты подняли в воздух бомбардировщики Су-34, которые осуществили запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН.
Две из них попали в здание гражданского объекта, еще одна - упала вблизи торгового центра и не взорвалась.
Добавим
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пятерым фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военных преступников рф.