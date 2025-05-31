У рф підлітка засудили до 8 років за підпал Су-34 на авіабазі

У російському Челябінську 17-річний підліток отримав 8 років колонії за підпал Су-34, передає УНН із посиланням на Astra.

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Челябінський обласний суд засудили 17-річного уродженця дагестанського міста Буйнакськ до восьми років виховної колонії, повідомили у прес-службі суду.

За даними слідства, юнак підпалив винищувач Су-34 на авіабазі Шагол на початку січня 2024 року. фсб рф стверджує, що підліток виконував завдання неназваного замовника, який пообіцяв йому винагороду 4,5 мільйона рублів: йому перевели 25 000 рублів на квиток на потяг до Челябінська, там він купив п'ять літрів бензину АІ-92 і через сади забрався на авіабазу. Затримали хлопця за добу.

Вранці 4 січня відео літака, що горить, виклала українська військова розвідка.

Вчиняли замовні підпали у різних регіонах України: затримано ще 5-х поплічників спецслужб рф