В рф подростка приговорили к 8 годам за поджог Су-34 на авиабазе
Киев • УНН
17-летний парень получил 8 лет воспитательной колонии за поджог истребителя Су-34 на авиабазе Шагол в Челябинске. ФСБ РФ утверждает, что подросток выполнял задание за вознаграждение.
В российском Челябинске 17-летний подросток получил 8 лет колонии за поджог Су-34, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
Челябинский областной суд приговорил 17-летнего уроженца дагестанского города Буйнакск к восьми годам воспитательной колонии, сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, юноша поджег истребитель Су-34 на авиабазе Шагол в начале января 2024 года. фсб рф утверждает, что подросток выполнял задание неназванного заказчика, который пообещал ему вознаграждение в 4,5 миллиона рублей: ему перевели 25 000 рублей на билет на поезд в Челябинск, там он купил пять литров бензина АИ-92 и через сады забрался на авиабазу. Задержали парня через сутки.
Утром 4 января видео горящего самолета выложила украинская военная разведка.
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