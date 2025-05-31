В рф подростка приговорили к 8 годам за поджог Су-34 на авиабазе

В российском Челябинске 17-летний подросток получил 8 лет колонии за поджог Су-34, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Челябинский областной суд приговорил 17-летнего уроженца дагестанского города Буйнакск к восьми годам воспитательной колонии, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, юноша поджег истребитель Су-34 на авиабазе Шагол в начале января 2024 года. фсб рф утверждает, что подросток выполнял задание неназванного заказчика, который пообещал ему вознаграждение в 4,5 миллиона рублей: ему перевели 25 000 рублей на билет на поезд в Челябинск, там он купил пять литров бензина АИ-92 и через сады забрался на авиабазу. Задержали парня через сутки.

Утром 4 января видео горящего самолета выложила украинская военная разведка.

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