Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen

Київ • УНН

 • 7228 перегляди

Україна може отримати до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E протягом трьох років. Ці літаки можуть злітати з автомобільних доріг та можуть нести ракети Meteor, IRIS-T, Taurus.

Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen

Україна може протягом наступних трьох років отримати від Швеції до 150 літаків JAS 39 Gripen в останній модифікації E, яка була представлена лише нещодавно. У коментарі УНН авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що особливістю літаків є те, що вони можуть приземлятись та злітати не лише на аеродромах, а й на звичайних автомобільних дорогах. Також вони оснащені ракетою Meteor класу "повітря - повітря", яка здатна розвивати швидкість до 4 махів (приблизно 4900 км/год.). 

Деталі

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.

Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, які зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років 

- заявив прем’єр Швеції. 

Україна може закупити до 150 літаків Gripen E у Швеції: Зеленський підписав лист про наміри щодо співпраці22.10.25, 16:51 • 2952 перегляди

Проте, за його словами, угода не передбачає одномоментне передання літаків, адже це остання модифікація літаків JAS 39 Gripen, яка була лише нещодавно представлена у Швеції. 

Тут лише починається розгортання виробництва. Тому говоримо про десь три роки - це те, коли ми зможемо почати постачання. І ми не можемо поставити усі 150 літаків однією партією. Це довгостроковий процес. Протягом наступних трьох років будуть можливі постачання. Це не щось, що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність, бажання 

- сказав Крістерссон.

Постачання літаків Gripen до України можливе протягом трьох років - прем’єр Швеції22.10.25, 18:23 • 3552 перегляди

JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Літак відомий своєю маневреністю, компактністю та здатністю виконувати як повітряні бої, так і удари по наземних цілях. Gripen відрізняється високою автоматизацією систем, коротким розгоном для зльоту та можливістю використовувати короткі або непідготовлені смуги, що робить його ефективним навіть у складних умовах. Його унікальність полягає у поєднанні легкості, гнучкості та сучасних електронних систем при відносно низькій вартості експлуатації.

JAS 39 Gripen E - це сучасний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab, який являє собою вдосконалену версію попередніх моделей Gripen, пропонуючи поліпшені характеристики і можливості.

Винищувач оснащений 10 точками підвіски, що дають змогу нести широкий спектр озброєнь, включно з ракетами Meteor, IRIS-T, Taurus, а також різні типи бомб і ракет класу "повітря-земля" і "повітря-повітря".

Як розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, особливістю літаків Gripen є те, що вони можуть сідати на лише на аеродроми, а й на автомобільні дороги, але коли треба робити більш-менш якийсь серйозний регламент або якийсь ремонт, то треба літак відправляти на завод, де я його будуть обслуговувати.

Основне те, що я вважаю є у Gripen, це те, що вони обладнані ракетою компанії MBDA, яка розробила ракету Meteor (класу "повітря - повітря" - ред.), яка має твердопаливний реактивний двигун, який дозволяє їй рухатися зі швидкістю 4 маха (приблизно 4896 км/год - ред.) до самої цілі. Вона може запускатися з 250-300 км. Разом з літаком дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 ця система може бити російські Су-35С, Су-30, Су-34 на таких відстанях, що вони з КАБами підійти не зможуть. Це тоді кінець КАБам. Такі можливі наслідки появи Gripen. Чи дадуть ракети, чи не дадуть - це теж питання, тому що ракета ця досить дорога. Якщо взяти ланку таких літаків у кількості 4 штук з такими ракетами, то я можу гарантувати, що Су-35С не будуть з’являтися 

- зазначив Криволап. 

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила, за даними Генштабу, 428 літаків. Osint-аналітики зазначають, що росія втратила 168 літаків, серед яких - 146 знищено, а 22 пошкоджено. 

Зокрема, авіація рф не дорахувалася 8 літаків Су-35С, 40 літаків Су-34 та 15 літаків Су-30СМ. 

F-16, Mirage-2000, Су-25, МіГ-29: скільки, та які літаки отримали Україна з початку 2022 року 14.02.25, 15:51 • 376330 переглядiв

Павло Башинський

