Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Україна може отримати до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E протягом трьох років. Ці літаки можуть злітати з автомобільних доріг та можуть нести ракети Meteor, IRIS-T, Taurus.
Україна може протягом наступних трьох років отримати від Швеції до 150 літаків JAS 39 Gripen в останній модифікації E, яка була представлена лише нещодавно. У коментарі УНН авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що особливістю літаків є те, що вони можуть приземлятись та злітати не лише на аеродромах, а й на звичайних автомобільних дорогах. Також вони оснащені ракетою Meteor класу "повітря - повітря", яка здатна розвивати швидкість до 4 махів (приблизно 4900 км/год.).
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.
Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, які зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років
Проте, за його словами, угода не передбачає одномоментне передання літаків, адже це остання модифікація літаків JAS 39 Gripen, яка була лише нещодавно представлена у Швеції.
Тут лише починається розгортання виробництва. Тому говоримо про десь три роки - це те, коли ми зможемо почати постачання. І ми не можемо поставити усі 150 літаків однією партією. Це довгостроковий процес. Протягом наступних трьох років будуть можливі постачання. Це не щось, що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність, бажання
JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Літак відомий своєю маневреністю, компактністю та здатністю виконувати як повітряні бої, так і удари по наземних цілях. Gripen відрізняється високою автоматизацією систем, коротким розгоном для зльоту та можливістю використовувати короткі або непідготовлені смуги, що робить його ефективним навіть у складних умовах. Його унікальність полягає у поєднанні легкості, гнучкості та сучасних електронних систем при відносно низькій вартості експлуатації.
JAS 39 Gripen E - це сучасний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab, який являє собою вдосконалену версію попередніх моделей Gripen, пропонуючи поліпшені характеристики і можливості.
Винищувач оснащений 10 точками підвіски, що дають змогу нести широкий спектр озброєнь, включно з ракетами Meteor, IRIS-T, Taurus, а також різні типи бомб і ракет класу "повітря-земля" і "повітря-повітря".
Як розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, особливістю літаків Gripen є те, що вони можуть сідати на лише на аеродроми, а й на автомобільні дороги, але коли треба робити більш-менш якийсь серйозний регламент або якийсь ремонт, то треба літак відправляти на завод, де я його будуть обслуговувати.
Основне те, що я вважаю є у Gripen, це те, що вони обладнані ракетою компанії MBDA, яка розробила ракету Meteor (класу "повітря - повітря" - ред.), яка має твердопаливний реактивний двигун, який дозволяє їй рухатися зі швидкістю 4 маха (приблизно 4896 км/год - ред.) до самої цілі. Вона може запускатися з 250-300 км. Разом з літаком дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 ця система може бити російські Су-35С, Су-30, Су-34 на таких відстанях, що вони з КАБами підійти не зможуть. Це тоді кінець КАБам. Такі можливі наслідки появи Gripen. Чи дадуть ракети, чи не дадуть - це теж питання, тому що ракета ця досить дорога. Якщо взяти ланку таких літаків у кількості 4 штук з такими ракетами, то я можу гарантувати, що Су-35С не будуть з’являтися
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росія втратила, за даними Генштабу, 428 літаків. Osint-аналітики зазначають, що росія втратила 168 літаків, серед яких - 146 знищено, а 22 пошкоджено.
Зокрема, авіація рф не дорахувалася 8 літаків Су-35С, 40 літаків Су-34 та 15 літаків Су-30СМ.
