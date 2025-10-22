Постачання літаків Gripen до України можливе протягом трьох років - прем’єр Швеції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва. Про це Крістерссон заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

"Ми говоримо про останнє покоління, яке було нещодавно представлене в Швеції. Тут лише починається розгортання виробництва. Тому говоримо про десь три роки - це те, коли ми зможемо почати постачання. І ми не можемо поставити усі 150 літаків однією партією. Це довгостроковий процес. Протягом наступних трьох років будуть можливі постачання. Це не щось, що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність, бажання", - сказав Крістерссон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.