Ексклюзив
15:19 • 2814 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 5970 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14020 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16243 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11746 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
13:10 • 11424 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10221 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8946 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16147 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17298 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14023 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16247 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13623 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19833 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24240 перегляди
Постачання літаків Gripen до України можливе протягом трьох років - прем'єр Швеції

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України можливе протягом трьох років. Це пов'язано з тим, що виробництво цих літаків лише розгортається.

Постачання літаків Gripen до України можливе протягом трьох років - прем'єр Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва. Про це Крістерссон заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

"Ми говоримо про останнє покоління, яке було нещодавно представлене в Швеції. Тут лише починається розгортання виробництва. Тому говоримо про десь три роки - це те, коли ми зможемо почати постачання. І ми не можемо поставити усі 150 літаків однією партією. Це довгостроковий процес. Протягом наступних трьох років будуть можливі постачання. Це не щось, що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність, бажання", - сказав Крістерссон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ульф Крістерссон
Saab JAS 39 Gripen
Швеція
Володимир Зеленський
Україна