Україна може закупити до 150 літаків Gripen E у Швеції: Зеленський підписав лист про наміри щодо співпраці 22 жовтня 2025

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей між країнами. В рамках майбутньої угоди Україна зможе закупити до 150 літаків JAS 39 Gripen в модифікації E, передає УНН.

Деталі

Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту, серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Так, це класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань - сказав Зеленський.

За його словами, країни розпочали роботу для отримання Україною літаків Gripen.

"Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Ми чітко розуміємо, що це процес, ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього важливого для нас контракту (...) Наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом початку більш предметної реалізації наших домовленостей, початком використання Gripen", - додав Зеленський.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна в рамках співпраці може отримати від 120 до 150 літаків JAS 39 Gripen E.

Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, які зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років – заявив Крістерссон.

Довідково

JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Літак відомий своєю маневреністю, компактністю та здатністю виконувати як повітряні бої, так і удари по наземних цілях. Gripen відрізняється високою автоматизацією систем, коротким розгоном для зльоту та можливістю використовувати короткі або непідготовлені смуги, що робить його ефективним навіть у складних умовах. Його унікальність полягає у поєднанні легкості, гнучкості та сучасних електронних систем при відносно низькій вартості експлуатації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон привітав українського лідера, наголосивши, що сильна й спроможна Україна залишається ключовим пріоритетом для Швеції.