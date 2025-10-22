$41.740.01
Украина может закупить до 150 самолетов Gripen E у Швеции: Зеленский подписал письмо о намерениях по сотрудничеству 22 октября 2025

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Украина и Швеция подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.

Украина может закупить до 150 самолетов Gripen E у Швеции: Зеленский подписал письмо о намерениях по сотрудничеству

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E, передает УНН.

Детали

Сегодня есть такой первый документ между нашими странами, который открывает путь для получения Украиной серьезного флота, серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen. Да, это классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач

- сказал Зеленский.

По его словам, страны начали работу для получения Украиной самолетов Gripen.

"Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит получить нам не менее ста таких самолетов. Мы четко понимаем, что это процесс, мы четко понимаем финансовую основу для возможности выполнения этого важного для нас контракта (...) Наши команды должны сделать все, чтобы следующий год стал временем начала более предметной реализации наших договоренностей, началом использования Gripen", - добавил Зеленский.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина в рамках сотрудничества может получить от 120 до 150 самолетов JAS 39 Gripen E.

Это соглашение не направлено на какие-либо поставки конкретно в этот момент. Около 120-150 истребителей Gripen серии E, которые сейчас начинают производиться. Это позволит построить очень серьезные Воздушные силы Украины. Это начало длительного путешествия на 10-15 лет

– заявил Кристерссон.

Справка

JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Самолет известен своей маневренностью, компактностью и способностью выполнять как воздушные бои, так и удары по наземным целям. Gripen отличается высокой автоматизацией систем, коротким разгоном для взлета и возможностью использовать короткие или неподготовленные полосы, что делает его эффективным даже в сложных условиях. Его уникальность заключается в сочетании легкости, гибкости и современных электронных систем при относительно низкой стоимости эксплуатации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Швеции. Премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовал украинского лидера, подчеркнув, что сильная и способная Украина остается ключевым приоритетом для Швеции.

Павел Башинский

