Поставка самолетов Gripen в Украину возможна в течение трех лет - премьер Швеции
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину в течение трех лет, так как в стране только началось развертывание производства. Об этом Кристерссон заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
"Мы говорим о последнем поколении, которое было недавно представлено в Швеции. Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому говорим о где-то трех годах - это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолетов одной партией. Это долгосрочный процесс. В течение следующих трех лет будут возможны поставки. Это не что-то, что делается одномоментно. Мы просто показываем нашу готовность, желание", - сказал Кристерссон.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.