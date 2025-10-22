$41.740.01
Поставка самолетов Gripen в Украину возможна в течение трех лет - премьер Швеции

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поставка истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину возможна в течение трех лет. Это связано с тем, что производство этих самолетов только разворачивается.

Поставка самолетов Gripen в Украину возможна в течение трех лет - премьер Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину в течение трех лет, так как в стране только началось развертывание производства. Об этом Кристерссон заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

"Мы говорим о последнем поколении, которое было недавно представлено в Швеции. Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому говорим о где-то трех годах - это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолетов одной партией. Это долгосрочный процесс. В течение следующих трех лет будут возможны поставки. Это не что-то, что делается одномоментно. Мы просто показываем нашу готовность, желание", - сказал Кристерссон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ульф Кристерссон
Saab JAS 39 Gripen
Швеция
Владимир Зеленский
Украина