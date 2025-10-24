Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen

Украина может в течение следующих трех лет получить от Швеции до 150 самолетов JAS 39 Gripen в последней модификации E, которая была представлена лишь недавно. В комментарии УНН авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что особенностью самолетов является то, что они могут приземляться и взлетать не только на аэродромах, но и на обычных автомобильных дорогах. Также они оснащены ракетой Meteor класса "воздух - воздух", которая способна развивать скорость до 4 махов (приблизительно 4900 км/ч).

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей между странами. В рамках будущего соглашения Украина сможет закупить до 150 самолетов JAS 39 Gripen в модификации E.

Это соглашение не направлено на какие-то поставки конкретно в этот момент. Около 120-150 истребителей Gripen серии E, которые сейчас начинают производиться. Это позволит построить очень серьезные Воздушные силы Украины. Это начало длительного путешествия на 10-15 лет - заявил премьер Швеции.

Однако, по его словам, соглашение не предусматривает одномоментную передачу самолетов, ведь это последняя модификация самолетов JAS 39 Gripen, которая была лишь недавно представлена в Швеции.

Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому говорим о где-то трех годах - это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолетов одной партией. Это долгосрочный процесс. В течение следующих трех лет будут возможны поставки. Это не что-то, что делается одномоментно. Мы просто показываем нашу готовность, желание - сказал Кристерссон.

JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Самолет известен своей маневренностью, компактностью и способностью выполнять как воздушные бои, так и удары по наземным целям. Gripen отличается высокой автоматизацией систем, коротким разгоном для взлета и возможностью использовать короткие или неподготовленные полосы, что делает его эффективным даже в сложных условиях. Его уникальность заключается в сочетании легкости, гибкости и современных электронных систем при относительно низкой стоимости эксплуатации.

JAS 39 Gripen E - это современный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab, который представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей Gripen, предлагая улучшенные характеристики и возможности.

Истребитель оснащен 10 точками подвески, позволяющими нести широкий спектр вооружений, включая ракеты Meteor, IRIS-T, Taurus, а также различные типы бомб и ракет класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Как рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, особенностью самолетов Gripen является то, что они могут садиться не только на аэродромы, но и на автомобильные дороги, но когда нужно делать более-менее какой-то серьезный регламент или какой-то ремонт, то нужно самолет отправлять на завод, где его будут обслуживать.

Основное, что я считаю есть у Gripen, это то, что они оборудованы ракетой компании MBDA, которая разработала ракету Meteor (класса "воздух - воздух" - ред.), которая имеет твердотопливный реактивный двигатель, который позволяет ей двигаться со скоростью 4 маха (приблизительно 4896 км/ч - ред.) до самой цели. Она может запускаться с 250-300 км. Вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 эта система может бить российские Су-35С, Су-30, Су-34 на таких расстояниях, что они с КАБами подойти не смогут. Это тогда конец КАБам. Такие возможные последствия появления Gripen. Дадут ли ракеты, или не дадут - это тоже вопрос, потому что ракета эта довольно дорогая. Если взять звено таких самолетов в количестве 4 штук с такими ракетами, то я могу гарантировать, что Су-35С не будут появляться - отметил Криволап.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла, по данным Генштаба, 428 самолетов. Osint-аналитики отмечают, что Россия потеряла 168 самолетов, среди которых - 146 уничтожено, а 22 повреждено.

В частности, авиация РФ недосчиталась 8 самолетов Су-35С, 40 самолетов Су-34 и 15 самолетов Су-30СМ.

