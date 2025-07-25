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По Харкову рф знову випустила УМПБ-5: уже 12 постраждалих, під завалами можуть бути пацієнти

Київ • УНН

 • 1522 перегляди

У Харкові 12 людей постраждали внаслідок ранкової атаки РФ авіабомбою УМПБ-5 з Су-34. Ворог поцілив у медичний заклад, під завалами можуть перебувати ще 3 пацієнти.

По Харкову рф знову випустила УМПБ-5: уже 12 постраждалих, під завалами можуть бути пацієнти

У Харкові вже 12 постраждалих внаслідок ранкової атаки рф, яку ворог знову здійснив з Су-34 за допомогою авіабомби УМПБ-5, під завали можуть перебувати ще 3 пацієнтів медзакладу, куди поцілив ворог, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров у п'ятницю, пише УНН.

Ворог поцілив КАБ по медичному закладу. На цей час відомо про 12 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували. Під завали можуть перебувати ще 3 людей - пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває

Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що "на місці обстрілу не вдається налагодити звʼязок з трьома особами, що мали перебувати у медзакладі". "Фахівці не виключають, що вони можуть перебувати під завалами. На місці працюють бійці ДСНС, триває пошуково-рятувальна операція", - зазначив він.

"Знову ж таки сьогодні були використані керовані авіабомби УМПБ-5, як і вчора (...). Використовували літаки Су-34 з білгородської області", - повідомив керівник місцевої прокуратури.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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