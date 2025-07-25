По Харькову рф снова выпустила УМПБ-5: уже 12 пострадавших, под завалами могут быть пациенты
Киев • УНН
В Харькове 12 человек пострадали в результате утренней атаки РФ авиабомбой УМПБ-5 с Су-34. Враг попал в медицинское учреждение, под завалами могут находиться еще 3 пациента.
В Харькове уже 12 пострадавших в результате утренней атаки рф, которую враг снова совершил с Су-34 с помощью авиабомбы УМПБ-5, под завалами могут находиться еще 3 пациента медучреждения, куда попал враг, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров в пятницу, пишет УНН.
Враг попал КАБ по медицинскому учреждению. В настоящее время известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. 4 человека госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 3 человека - пациенты поврежденного учреждения. Разбор завалов продолжается
Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "на месте обстрела не удается наладить связь с тремя лицами, которые должны были находиться в медучреждении". "Специалисты не исключают, что они могут находиться под завалами. На месте работают бойцы ГСЧС, продолжается поисково-спасательная операция", - отметил он.
"Опять же сегодня были использованы управляемые авиабомбы УМПБ-5, как и вчера (...). Использовали самолеты Су-34 из белгородской области", - сообщил руководитель местной прокуратуры.
По Харькову рф выпустила УМПБ-5 с дальностью до 100 км, среди пострадавших 4 детей и беременная - прокуратура24.07.25, 14:11 • 3364 просмотра