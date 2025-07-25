По Харькову рф снова выпустила УМПБ-5: уже 12 пострадавших, под завалами могут быть пациенты

В Харькове уже 12 пострадавших в результате утренней атаки рф, которую враг снова совершил с Су-34 с помощью авиабомбы УМПБ-5, под завалами могут находиться еще 3 пациента медучреждения, куда попал враг, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров в пятницу, пишет УНН.

Враг попал КАБ по медицинскому учреждению. В настоящее время известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. 4 человека госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 3 человека - пациенты поврежденного учреждения. Разбор завалов продолжается написал Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "на месте обстрела не удается наладить связь с тремя лицами, которые должны были находиться в медучреждении". "Специалисты не исключают, что они могут находиться под завалами. На месте работают бойцы ГСЧС, продолжается поисково-спасательная операция", - отметил он.

"Опять же сегодня были использованы управляемые авиабомбы УМПБ-5, как и вчера (...). Использовали самолеты Су-34 из белгородской области", - сообщил руководитель местной прокуратуры.

По Харькову рф выпустила УМПБ-5 с дальностью до 100 км, среди пострадавших 4 детей и беременная - прокуратура