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Кривий Ріг імовірно атакував російський Су-34, тип цілі встановлюють - ПК "Схід"

Київ • УНН

 • 79 перегляди

Близько 11:25 повітряна ціль, випущена з літака Су-34, пролетіла понад 100 км та влучила в районі Кривого Рогу об 11:38. Тип цілі буде встановлено після вивчення уламків.

Кривий Ріг імовірно атакував російський Су-34, тип цілі встановлюють - ПК "Схід"

Російські війська атакували Кривий Ріг, імовірно, з літака Су-34, тип цілі буде встановлено після вивчення уламків, повідомили у п'ятницю у Повітряному командуванні "Схід", пише УНН.

Деталі

"Близько 11:25 (...) зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника, ймовірно, Су-34", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що ціль було зафіксовано в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області. "Ціль пролетіла понад 100 км та влучила у районі міста Кривий Ріг об 11:38", - ідеться у повідомленні. 

"Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння", - повідомило повітряне командування "Схід".

Додамо, така заява з'явилася на фоні повідомлення моніторингового каналу "Николаевский Ванек", що були запущені нібито КАБи, для запуску яких був дуже близький підліт.

Атака рф на Кривий Ріг: уже шість постраждалих04.07.25, 13:49 • 732 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Запорізька область
Су-34
Кривий Ріг
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