Кривий Ріг імовірно атакував російський Су-34, тип цілі встановлюють - ПК "Схід"

Російські війська атакували Кривий Ріг, імовірно, з літака Су-34, тип цілі буде встановлено після вивчення уламків, повідомили у п'ятницю у Повітряному командуванні "Схід", пише УНН.

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"Близько 11:25 (...) зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника, ймовірно, Су-34", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що ціль було зафіксовано в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області. "Ціль пролетіла понад 100 км та влучила у районі міста Кривий Ріг об 11:38", - ідеться у повідомленні.

"Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння", - повідомило повітряне командування "Схід".

Додамо, така заява з'явилася на фоні повідомлення моніторингового каналу "Николаевский Ванек", що були запущені нібито КАБи, для запуску яких був дуже близький підліт.

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