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Кривой Рог предположительно атаковал российский Су-34, тип цели устанавливается - ВК "Восток"

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Около 11:25 воздушная цель, выпущенная с самолета Су-34, пролетела более 100 км и попала в районе Кривого Рога в 11:38. Тип цели будет установлен после изучения обломков.

Кривой Рог предположительно атаковал российский Су-34, тип цели устанавливается - ВК "Восток"

Российские войска атаковали Кривой Рог, предположительно, с самолета Су-34, тип цели будет установлен после изучения обломков, сообщили в пятницу в Воздушном командовании "Восток", пишет УНН.

Детали

"Около 11:25 (...) зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, вероятно, Су-34", - сообщили в командовании.

Отмечается, что цель была зафиксирована в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области. "Цель пролетела более 100 км и попала в районе города Кривой Рог в 11:38", - говорится в сообщении.

"Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения", - сообщило воздушное командование "Восток".

Добавим, такое заявление появилось на фоне сообщения мониторингового канала "Николаевский Ванек", что были запущены якобы КАБы, для запуска которых был очень близкий подлет.

Атака рф на Кривой Рог: уже шесть пострадавших04.07.25, 13:49 • 723 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожская область
Су-34
Кривой Рог
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