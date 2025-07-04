Кривой Рог предположительно атаковал российский Су-34, тип цели устанавливается - ВК "Восток"

Российские войска атаковали Кривой Рог, предположительно, с самолета Су-34, тип цели будет установлен после изучения обломков, сообщили в пятницу в Воздушном командовании "Восток", пишет УНН.

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"Около 11:25 (...) зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, вероятно, Су-34", - сообщили в командовании.

Отмечается, что цель была зафиксирована в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области. "Цель пролетела более 100 км и попала в районе города Кривой Рог в 11:38", - говорится в сообщении.

"Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения", - сообщило воздушное командование "Восток".

Добавим, такое заявление появилось на фоне сообщения мониторингового канала "Николаевский Ванек", что были запущены якобы КАБы, для запуска которых был очень близкий подлет.

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