Атака рф на Кривой Рог: уже шесть пострадавших

В Днепропетровской области в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 6, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, пишет УНН.

В Кривом Роге уже шестеро пострадавших мужчин. Пятеро из них остаются в больнице. Впрочем, травмы, к счастью, не тяжелые. Медики оказывают необходимую помощь - написал Лысак.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил: "На сейчас уже шесть раненых, не тяжелые".

"Чрезвычайники вместе с горводоканалом тушат пожар. Восстанавливаем работу скоростного трамвая и троллейбусов. Много выгорело кабелей", - написал Вилкул в Telegram.

В Кривом Роге россияне попали в объект инфраструктуры, уже трое пострадавших