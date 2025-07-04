Атака рф на Кривой Рог: уже шесть пострадавших
Киев • УНН
В Кривом Роге шесть мужчин получили ранения в результате атаки, пятеро из них госпитализированы с нетяжелыми травмами. Продолжается тушение пожара и восстановление работы скоростного трамвая и троллейбусов из-за поврежденных кабелей.
В Днепропетровской области в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 6, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, пишет УНН.
В Кривом Роге уже шестеро пострадавших мужчин. Пятеро из них остаются в больнице. Впрочем, травмы, к счастью, не тяжелые. Медики оказывают необходимую помощь
Глава Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил: "На сейчас уже шесть раненых, не тяжелые".
"Чрезвычайники вместе с горводоканалом тушат пожар. Восстанавливаем работу скоростного трамвая и троллейбусов. Много выгорело кабелей", - написал Вилкул в Telegram.
В Кривом Роге россияне попали в объект инфраструктуры, уже трое пострадавших04.07.25, 12:11 • 731 просмотр