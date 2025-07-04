В Кривом Роге россияне попали в объект инфраструктуры, уже трое пострадавших

В Кривом Роге в результате атаки РФ известно о трех пострадавших, попадании в объект гражданской инфраструктуры и масштабном пожаре, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

На данный момент трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар - написал Вилкул.

Два человека пострадали от удара вражеского дрона в Кривом Роге