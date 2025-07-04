В Кривом Роге россияне попали в объект инфраструктуры, уже трое пострадавших
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате российской атаки зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой масштабный пожар. Три человека получили ранения, их состояние нетяжелое.
В Кривом Роге в результате атаки РФ известно о трех пострадавших, попадании в объект гражданской инфраструктуры и масштабном пожаре, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
На данный момент трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар
Два человека пострадали от удара вражеского дрона в Кривом Роге04.07.25, 11:36 • 317 просмотров