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В Кривом Роге россияне попали в объект инфраструктуры, уже трое пострадавших

Киев • УНН

 • 209 просмотра

В Кривом Роге в результате российской атаки зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой масштабный пожар. Три человека получили ранения, их состояние нетяжелое.

В Кривом Роге россияне попали в объект инфраструктуры, уже трое пострадавших

В Кривом Роге в результате атаки РФ известно о трех пострадавших, попадании в объект гражданской инфраструктуры и масштабном пожаре, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

На данный момент трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар

- написал Вилкул.

Два человека пострадали от удара вражеского дрона в Кривом Роге04.07.25, 11:36 • 317 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вилкул Александр
Кривой Рог
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