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У Кривому Розі росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури, уже троє постраждалих

Київ • УНН

 • 489 перегляди

У Кривому Розі внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу. Троє людей отримали поранення, їхній стан неважкий.

У Кривому Розі росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури, уже троє постраждалих

У Кривому Розі внаслідок атаки рф відомо про трьох постраждалих, влучання в об'єкт цивільної інфраструктури і масштабну пожежу, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа

- написав Вілкул.

Двоє людей постраждали від удару ворожого дрона у Кривому Розі04.07.25, 11:36 • 444 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олександр Вілкул
Кривий Ріг
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