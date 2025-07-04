У Кривому Розі росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури, уже троє постраждалих
Київ • УНН
У Кривому Розі внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу. Троє людей отримали поранення, їхній стан неважкий.
У Кривому Розі внаслідок атаки рф відомо про трьох постраждалих, влучання в об'єкт цивільної інфраструктури і масштабну пожежу, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа
Двоє людей постраждали від удару ворожого дрона у Кривому Розі04.07.25, 11:36 • 444 перегляди