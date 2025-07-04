Двоє людей постраждали від удару ворожого дрона у Кривому Розі
Київ • УНН
У Кривому Розі ворожий БпЛА влучив у місто, спричинивши пожежу. Попередньо, двоє чоловіків отримали поранення.
У Дніпропетровській області від удару ворожого дрона у Кривому Розі постраждали двоє людей, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків
Більше деталей з'ясовується.
Доповнення
Раніше повідомлялося про "шахедну" атаку ворога на Кривий Ріг і вибух.
Також місцеві ЗМІ повідомляли про чутні звуки вибухів у Дніпрі. Наразі офіційної інформації немає.
Кривий Ріг зазнав "шахедної" атаки рф: зафіксовано вибух04.07.25, 10:58 • 752 перегляди