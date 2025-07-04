Двоє людей постраждали від удару ворожого дрона у Кривому Розі

У Дніпропетровській області від удару ворожого дрона у Кривому Розі постраждали двоє людей, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків - написав Лисак.

Більше деталей з'ясовується.

Доповнення

Раніше повідомлялося про "шахедну" атаку ворога на Кривий Ріг і вибух.

Також місцеві ЗМІ повідомляли про чутні звуки вибухів у Дніпрі. Наразі офіційної інформації немає.

Кривий Ріг зазнав "шахедної" атаки рф: зафіксовано вибух