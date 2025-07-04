Кривий Ріг зазнав "шахедної" атаки рф: зафіксовано вибух

На Кривий Ріг на Дніпропетровщині російські війська здійснили дронову атаку, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух - написав Вілкул.

Перед цим ПС ЗСУ попередили Кривий Ріг про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях