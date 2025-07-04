Кривий Ріг зазнав "шахедної" атаки рф: зафіксовано вибух
Київ • УНН
У Кривому Розі пролунав вибух після попередження Повітряних Сил ЗСУ про загрозу ударних БпЛА. Інформацію підтвердив Вілкул.
На Кривий Ріг на Дніпропетровщині російські війська здійснили дронову атаку, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух
Перед цим ПС ЗСУ попередили Кривий Ріг про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
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