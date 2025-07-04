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Кривий Ріг зазнав "шахедної" атаки рф: зафіксовано вибух

Київ • УНН

 • 353 перегляди

У Кривому Розі пролунав вибух після попередження Повітряних Сил ЗСУ про загрозу ударних БпЛА. Інформацію підтвердив Вілкул.

Кривий Ріг зазнав "шахедної" атаки рф: зафіксовано вибух

На Кривий Ріг на Дніпропетровщині російські війська здійснили дронову атаку, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух

- написав Вілкул.

Перед цим ПС ЗСУ попередили Кривий Ріг про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях04.07.25, 08:30 • 878 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Шахед-136
Кривий Ріг
Tesla
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