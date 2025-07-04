Кривой Рог подвергся «шахедной» атаке РФ: зафиксирован взрыв
Киев • УНН
В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе ударных БПЛА. Информацию подтвердил Вилкул.
На Кривой Рог в Днепропетровской области российские войска совершили дроновую атаку, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв
Перед этим ВС ВСУ предупредили Кривой Рог об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
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