Кривой Рог подвергся «шахедной» атаке РФ: зафиксирован взрыв

На Кривой Рог в Днепропетровской области российские войска совершили дроновую атаку, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв - написал Вилкул.

Перед этим ВС ВСУ предупредили Кривой Рог об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

476 из 539 дронов и две из 11 вражеских ракет обезвредили над Украиной, но есть попадания в 8 локациях