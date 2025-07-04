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Кривой Рог подвергся «шахедной» атаке РФ: зафиксирован взрыв

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения Воздушных Сил ВСУ об угрозе ударных БПЛА. Информацию подтвердил Вилкул.

Кривой Рог подвергся «шахедной» атаке РФ: зафиксирован взрыв

На Кривой Рог в Днепропетровской области российские войска совершили дроновую атаку, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв

- написал Вилкул.

Перед этим ВС ВСУ предупредили Кривой Рог об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

476 из 539 дронов и две из 11 вражеских ракет обезвредили над Украиной, но есть попадания в 8 локациях04.07.25, 08:30 • 863 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Шахед-136
Кривой Рог
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