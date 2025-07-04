Два человека пострадали от удара вражеского дрона в Кривом Роге
Киев • УНН
В Кривом Роге вражеский БПЛА попал в город, вызвав пожар. Предварительно, двое мужчин получили ранения.
В Днепропетровской области от удара вражеского дрона в Кривом Роге пострадали два человека, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг попал БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Предварительно, ранены двое мужчин
Больше деталей выясняется.
Дополнение
Ранее сообщалось о "шахедной" атаке врага на Кривой Рог и взрыве.
Также местные СМИ сообщали о слышимых звуках взрывов в Днепре. На данный момент официальной информации нет.
Кривой Рог подвергся «шахедной» атаке РФ: зафиксирован взрыв04.07.25, 10:58 • 616 просмотров