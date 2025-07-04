Два человека пострадали от удара вражеского дрона в Кривом Роге

В Днепропетровской области от удара вражеского дрона в Кривом Роге пострадали два человека, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Враг попал БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Предварительно, ранены двое мужчин - написал Лысак.

Больше деталей выясняется.

Дополнение

Ранее сообщалось о "шахедной" атаке врага на Кривой Рог и взрыве.

Также местные СМИ сообщали о слышимых звуках взрывов в Днепре. На данный момент официальной информации нет.

Кривой Рог подвергся «шахедной» атаке РФ: зафиксирован взрыв