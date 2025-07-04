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Атака рф на Кривий Ріг: уже шість постраждалих

Київ • УНН

 • 685 перегляди

У Кривому Розі шестеро чоловіків отримали поранення внаслідок атаки, п'ятеро з них госпіталізовані з неважкими травмами. Триває гасіння пожежі та відновлення роботи швидкісного трамваю і тролейбусів через пошкоджені кабелі.

Атака рф на Кривий Ріг: уже шість постраждалих

У Дніпропетровській області внаслідок атаки рф кількість постраждалих зросла до 6, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

У Кривому Розі вже шестеро постраждалих чоловіків. П'ятеро з них залишаються в лікарні. Втім, травми, на щастя, не важкі. Медики надають необхідну допомогу

- написав Лисак.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив: "На зараз вже шість поранених, не важкі".

"Надзвичайники разом із міськводоканалом гасять пожежу. Відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло кабелів", - написав Вілкул у Telegram.

У Кривому Розі росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури, уже троє постраждалих04.07.25, 12:11 • 814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Кривий Ріг
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