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росія втратила понад 30 літаків Су-34 під час війни в Україні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 358 перегляди

За час повномасштабного вторгнення росія втратила понад 135 літаків, з них 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Ця модель Су-34 відіграє ключову роль у щоденних бойових вильотах вздовж лінії фронту.

росія втратила понад 30 літаків Су-34 під час війни в Україні - британська розвідка

росія втратила більш як 135 літаків під час війни в Україні. Із них - 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34, які відіграють ключову роль у щоденних бойових вильотах по лінії фронту. Про це пише УНН із посиланням на Британську розвідку.

За даними британської розвідки росія втратила понад 30 літаків Су-34 FULLBACK під час конфлікту в Україні. Загалом росія втратила понад 135 літаків під час операцій в Україні

- додають у повідомленні.

Доповнення

27 червня 2025 року Україна успішно атакувала аеродром Маринівка у російському волгограді за допомогою БПЛА. Внаслідок удару, ймовірно, було знищено щонайменше два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 Fullback, а також пошкоджено або втрачено ще два таких літаки.

У той же вікенд Україна також вразила вертолітні бази на аеродромі кіровське в Криму та сховище артилерійських боєприпасів у брянську, завдаючи суттєвих ударів по російських військових об’єктах.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Су-34
Крим
Україна
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