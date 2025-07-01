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россия потеряла более 30 самолетов Су-34 во время войны в Украине - британская разведка

Киев • УНН

 • 215 просмотра

За час повномасштабного вторгнення россия потеряла более 135 самолетов, из них 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эта модель Су-34 играет ключевую роль в ежедневных боевых вылетах вдоль линии фронта.

россия потеряла более 30 самолетов Су-34 во время войны в Украине - британская разведка

Россия потеряла более 135 самолетов во время войны в Украине. Из них - 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые играют ключевую роль в ежедневных боевых вылетах по линии фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Британскую разведку.

По данным британской разведки, россия потеряла более 30 самолетов Су-34 FULLBACK во время конфликта в Украине. В целом россия потеряла более 135 самолетов во время операций в Украине.

- добавляют в сообщении.

Дополнение

27 июня 2025 года Украина успешно атаковала аэродром Мариновка в российском Волгограде с помощью БПЛА. В результате удара, вероятно, были уничтожены по меньшей мере два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 Fullback, а также повреждены или потеряны еще два таких самолета.

В тот же уик-энд Украина также поразила вертолетные базы на аэродроме Кировское в Крыму и хранилище артиллерийских боеприпасов в Брянске, нанеся существенные удары по российским военным объектам.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаНовости Мира
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