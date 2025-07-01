россия потеряла более 30 самолетов Су-34 во время войны в Украине - британская разведка

Россия потеряла более 135 самолетов во время войны в Украине. Из них - 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые играют ключевую роль в ежедневных боевых вылетах по линии фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Британскую разведку.

По данным британской разведки, россия потеряла более 30 самолетов Су-34 FULLBACK во время конфликта в Украине. В целом россия потеряла более 135 самолетов во время операций в Украине. - добавляют в сообщении.

Дополнение

27 июня 2025 года Украина успешно атаковала аэродром Мариновка в российском Волгограде с помощью БПЛА. В результате удара, вероятно, были уничтожены по меньшей мере два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 Fullback, а также повреждены или потеряны еще два таких самолета.

В тот же уик-энд Украина также поразила вертолетные базы на аэродроме Кировское в Крыму и хранилище артиллерийских боеприпасов в Брянске, нанеся существенные удары по российским военным объектам.