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В Румынии и странах Балтии ночью объявляли тревогу, поднимали истребители

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

В Румынии, Эстонии и Латвии объявляли воздушные тревоги из-за дронов. Для мониторинга поднимали истребители НАТО, вторжения в Румынии не зафиксировали.

В Румынии и странах Балтии ночью объявляли тревогу, поднимали истребители
фото иллюстративное

В Румынии и двух странах Балтии ночью объявляли тревогу, поднимали истребители, пишет УНН со ссылкой на Минобороны Румынии и издание ERR.

Детали

По данным Минобороны Румынии, «система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны вечером в понедельник, 31 августа, в 23:30 обнаружила две воздушные цели в 24 км к северо-востоку от Вилково, Украина, вблизи границы с Румынией».

«Два самолёта F-18 Воздушно-космических сил Испании, служащие в составе Усиленной воздушной полиции на 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану, вылетели для мониторинга ситуации в 23:43. Также в 00:05 с земли был поднят вертолёт IAR-330 PUMA SOCAT Воздушных сил Румынии», — говорится в сообщении.

Как указано, население было оповещено: в 23:56 было отправлено сообщение RO-Alert, действовавшее для северо-востока уезда Тулча.

«Пилоты сообщили о взрывах на территории Украины. О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось. Воздушная тревога завершилась в 01:15», — отметили в Минобороны Румынии.

По данным ERR, в ночь на 1 сентября Силы обороны Эстонии также разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе сначала жителям двух уездов, а затем ещё шести уездов. Ближе к 6 часам утра тревога была отменена.

По словам военных, несколько дронов вошли в воздушное пространство Эстонии. Для их поиска были подняты турецкие истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, указало ERR.

Первое сообщение об угрозе жители двух уездов получили около 3:11 по местному времени. До некоторых информация дошла немного позже. В 3:48 предупреждение распространили ещё на шесть уездов.

Начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд сообщил, что военные зафиксировали дроны, двигавшиеся вдоль восточной границы Эстонии и Латвии, а некоторые из них вошли в воздушное пространство Эстонии.

«Были обнаружены дроны, которые двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии, и вошли на территорию Эстонии, поэтому мы также объявили тревогу», — сказал Арольд.

По его словам, для реагирования на угрозу в воздух поднялись турецкие истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В ночь на вторник предупреждение о возможной угрозе с воздуха объявили и в Латвии.

Около 2:00 сообщение получили жители Лудзенского края, а в 2:25 латвийские военные сообщили об отмене предупреждения. Позже, в 3:37, угроза была объявлена в Алуксненском крае.

В ответ на угрозу были активированы истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии. Около 4:20 латвийские власти сообщили, что угроза в Алуксненском крае миновала. При этом истребители продолжили поиск дронов уже над территорией Эстонии.

Латвия в этом году уже неоднократно сталкивалась с дронами. В июне и августе истребители НАТО дважды сбивали дроны, вошедшие в воздушное пространство страны.

Силы обороны Финляндии снова ограничили движение в восточной части Финского залива.

«В восточной части Финского залива рано утром во вторник была введена временная зона ограничений для авиации и судоходства», — указали Силы обороны Финляндии в социальных сетях. По данным военных, мера носила превентивный характер и была призвана обеспечить безопасность посторонних лиц, а также создать условия для работы властей в случае необходимости борьбы с возможными беспилотниками.

В последние недели авиационное и морское движение в восточной части Финского залива уже несколько раз ограничивалось. 

Эстонские власти отмечают, что на фоне российской агрессии против Украины существует вероятность того, что беспилотники могут отклониться от курса и попасть в воздушное пространство Эстонии.

Неизвестный летательный объект нарушил воздушное пространство Молдовы во время атаки РФ на Украину 30.08.26, 18:21 • 4678 просмотров

Юлия Шрамко

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