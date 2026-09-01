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У Румунії та країнах Балтії вночі оголошували тривогу, піднімали винищувачі

Київ • УНН

 • 636 перегляди

У Румунії, Естонії та Латвії оголошували повітряні тривоги через дрони. Для моніторингу піднімали винищувачі НАТО, вторгнення в Румунії не зафіксували.

У Румунії та країнах Балтії вночі оголошували тривогу, піднімали винищувачі
фото ілюстративне

У Румунії та двох країнах Балтії вночі оголошували тривогу, піднімали винищувачі, пише УНН з посиланням на МО Румунії та видання ERR.

Деталі

За даними МО Румунії, "система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила ввечері понеділка, 31 серпня, о 23:30 дві повітряні цілі за 24 км на північний схід від Вилкове, Україна, поблизу кордону з Румунією".

"Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що служать у складі Посиленої повітряної поліції на 57-й авіабазі Міхаїла Когелнічану, вилетіли для моніторингу ситуації о 23:43. Також о 00:05 було піднято з землі гелікоптер IAR-330 PUMA SOCAT Повітряних сил Румунії", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, було оповіщення населення, о 23:56 надіслали повідомлення RO-Alert, дійсне для північного сходу повіту Тулча.

"Пілоти повідомили про вибухи на території України. Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося. Повітряна тривога завершилася о 01:15", - зазначили у МО Румунії.

За даними ERR, у ніч на 1 вересня Сили оборони Естонії також розіслали попередження про можливу повітряну загрозу спочатку для жителів двох повітів, а потім ще для шести повітів. Ближче до 6-ї ранку тривога була скасована.

За словами військових, кілька дронів увійшли до повітряного простору Естонії. Для їх пошуку було піднято турецькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, вказало ERR.

Перше повідомлення про загрозу жителі двох повітів отримали близько 3:11 за місцевим часом. До деяких інформація дійшла трохи згодом. О 3:48 попередження було поширене на ще шість повітів.

Начальник відділу стратегічних комунікацій Сил оборони Естонії полковник Уку Арольд повідомив, що військові зафіксували дрони, які рухалися вздовж східного кордону Естонії та Латвії, а деякі з них увійшли до повітряного простору Естонії.

"Були виявлені дрони, які рухалися паралельно до східного кордону Естонії, а також східного кордону Латвії, і увійшли на територію Естонії, тому ми також оголосили тривогу", - сказав Арольд.

За його словами, для реагування на загрозу повітря піднялися турецькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

У ніч на вівторок попередження про можливу загрозу з повітря оголосили й у Латвії.

Близько 2:00 повідомлення отримали жителі Лудзенського краю, а о 2:25 латвійські військові повідомили про відміну попередження. Пізніше, о 3:37, загрозу було оголошено в Алуксненському краї.

У відповідь на загрозу було активовано винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії. Близько 4:20 латвійська влада повідомила, що загроза в Алуксненському краї минула. При цьому винищувачі продовжили пошук дронів вже над територією Естонії.

Латвія цього року вже неодноразово стикалася із дронами. У червні та серпні винищувачі НАТО двічі збивали дрони, що увійшли до повітряного простору країни.

Сили оборони Фінляндії знову обмежили рух у східній частині Фінської затоки.

"У східній частині Фінської затоки у вівторок рано-вранці було введено тимчасову зону обмежень для авіації та судноплавства", вказали Сили оборони Фінляндії у соціальних мережах. За даними військових, захід мав превентивний характер і покликаний забезпечити безпеку сторонніх осіб, а також створити умови для роботи влади у разі необхідності боротьби з можливими безпілотниками.

В останні тижні авіаційний та морський рух у східній частині Фінської затоки обмежувався вже кілька разів. 

Естонська влада зазначає, що на тлі російської агресії проти України існує ймовірність того, що безпілотники можуть відхилитися від курсу та потрапити до повітряного простору Естонії.

Невідомий літальний об’єкт порушив повітряний простір Молдови під час атаки рф на Україну 30.08.26, 18:21 • 4672 перегляди

Юлія Шрамко

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