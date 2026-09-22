Науседа: новая ротация американских войск уже направляется в Литву

Новая ротация американских войск уже направляется в Литву. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, передает УНН.

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Я только что получил подтверждение, что новый контингент американских войск уже направляется в Литву. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и администрации США за это решение, которое имеет важное значение не только для Литвы, но и для безопасности всего региона. Присутствие американских войск в Литве является неотъемлемой составляющей нашей системы сдерживания и коллективной обороны - говорится в сообщении Науседы в социальной сети "Х".

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что недавно в Кайшядорском районе был сбит российский беспилотник "Гербера". Он предназначался для атаки на Украину, но отклонился от курса.