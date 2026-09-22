В Литве парламент продвинулся к отмене конституционного запрета на ядерное оружие

Парламент Литвы после обсуждения 22 сентября одобрил предложение об отмене поправки к Конституции относительно запрета ядерного оружия, предусматривающей исключение запрета на размещение оружия массового уничтожения на территории страны. Об этом сообщается на сайте литовского парламента, пишет УНН.

Детали

"После обсуждения Сейм одобрил поправку к Конституции, предусматривающую отмену положения о том, что на территории Литвы не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз", — говорится в сообщении.

После обсуждения 99 членов Сейма проголосовали за эту поправку, 13 проголосовали против, а 5 воздержались.

Согласно Статуту Сейма, после начала процедуры принятия изменений в Конституцию Сейм должен будет проголосовать еще дважды, с перерывом не менее 3 месяцев между этими голосованиями. Законопроект о внесении изменений в Конституцию считается принятым Сеймом, если во время каждого голосования за него проголосовало не менее 2/3 всех членов Сейма, то есть 94 парламентария.

По словам спикера Сейма Юозаса Олекаса, которого цитирует LRT, первое голосование по принятию конституционной поправки запланировано на 6 октября, а окончательное принятие — на 12 января следующего года.

Олекас, разработчик проекта, указал, что с момента принятия Конституции коренным образом изменились среда безопасности Литвы, международное положение государства и средства обеспечения национальной безопасности. "Ядерное сдерживание НАТО является одной из важнейших частей коллективной оборонной архитектуры Альянса. Целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение ядерного шантажа и принуждения, а также обеспечение надежного сдерживанн". Эта система сдерживания, как часть коллективной обороны, действует уже много десятилетий и является одним из важнейших факторов, снижающих риск масштабной агрессии против Альянса", — сказал спикер Сейма.

По словам Олекаса, ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась за последние годы, а агрессия россии против Украины, эскалация ядерной риторики, модернизация ядерного потенциала и укрепление военной инфраструктуры в соседних с Литвой странах, включая Калининградскую область и белорусь, определяют необходимость обеспечить, чтобы возможности Литвы полноценно участвовать в системе сдерживания НАТО не ограничивались.

Как отметил на заседании Сейма председатель комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузаc, абсолютное большинство стран НАТО не имеют никаких ограничений. "Наши соседние страны, такие как Латвия, Эстония и Польша, также не имеют никаких ограничений. Литва должна четко продемонстрировать своим союзникам и противникам, что она будет защищать свою независимость всеми средствами. Мы не можем быть менее защищенными, чем другие страны НАТО. Мы должны послать сигнал, что Литва является полноценной частью ядерного сдерживания НАТО", — подчеркнул он.

В настоящее время статья 137 Конституции предусматривает, что в Литве не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Поправка, рассматриваемая в литовском Сейме, предлагает просто отказаться от этого положения.

Дополнение

Дискуссии о размещении ядерного оружия, как отмечает LRT, подпитываются в том числе идеей, представленной в марте президентом Франции Эммануэлем Макроном, о создании новой европейской схемы ядерного сдерживания, в рамках которой партнеры могли бы временно размещать французские стратегические военно-воздушные силы с ядерным оружием.

В то же время Financial Times в начале июня сообщила, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в нескольких дополнительных странах НАТО в Европе.