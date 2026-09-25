Литва та Польща спільно розробляють план міжнародної евакуації населення
Київ • УНН
Литва й Польща оцінюють логістику та інфраструктуру для евакуації мешканців країн Балтії. Особливу увагу приділять Сувальському коридору.
Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватися у разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
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За словами директора Національного центру управління кризами (НЦУК) Вілмантаса Віткаускаса, наразі спільно з польськими колегами оцінюються процедури, логістичні та інфраструктурні можливості, а сам план має бути підготовлений після узгодження між двома країнами.
"У нас є й міжнародний аспект евакуації: що буде, якщо знадобиться евакуювати через кордон певну частину мешканців як Литви, так і сусідніх Латвії та Естонії. У подібних ситуаціях, коли виникає загроза війни, яка у сценарії навчань поступово наближається, зазвичай змінюється режим на кордоні. Запроваджується прикордонний контроль, щоб забезпечити мобілізацію та не допустити виїзду з країни осіб, які обіймають певні важливі посади, щоб вони залишалися тут і виконували свої функції", – заявив Віткаускас .
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За його словами, у такому випадку біля кордону може скупчитися великий потік евакуйованих людей, тому необхідно заздалегідь разом із польськими колегами оцінити, як керувати такою ситуацією.
"Ми розглянемо всі процедурні недоліки, зафіксуємо їх, і тоді з’явиться план, який буде підготовлено спільно, за домовленістю між двома країнами", – зазначив керівник НЦУК.
Він підкреслив, що під час підготовки плану також необхідно оцінити транспортні потоки, транспортне сполучення та стан інфраструктури. Як зазначив Віткаускас, важливо передбачити, яким чином організовуватимуться потоки людей, що виїжджають і прибувають, а також оцінити необхідність зміцнення мостів та інші інфраструктурні потреби.
Віткаускас вказав, що особливе значення в цьому процесі має Сувальський коридор, важливий як з військової, так і з логістичної точки зору.
"Тому участь польських колег має дуже велике значення, і ми надзвичайно вдячні їм за те, що вони долучилися та виявляють великий інтерес… Участь Польщі виводить нас на інший рівень", – додав він.
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