Трамп допустив створення постійної військової бази США в Литві
Київ • УНН
Трамп заявив, що США розглянуть постійну базу в Литві, а уряд країни готовий покрити витрати. Кремль пригрозив заходами у відповідь.
Президент Дональд Трамп заявив, що США розглянуть можливість створення постійної військової бази в Литві, після чого уряд балтійської держави запропонував взяти на себе витрати. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Ми, безумовно, розглянемо це", — сказав Трамп журналістам у Вашингтоні в понеділок, відповідаючи на запитання про таку можливість. "Вони чудові люди. Я знаю так багато людей у цій країні".
Через кілька годин прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс написав у соцмережах, що Литва "покриє пов’язані з цим витрати".
Американські військові почергово дислокуються в Литві з 2014 року, при цьому контингент зазвичай налічує близько 1000 військовослужбовців. Влітку цього року його чисельність скоротилася, оскільки Вашингтон проводив ширший перегляд своєї військової присутності в Європі.
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Президент Литви Гітанас Науседа минулого місяця заявив, що до Литви прямують два батальйони, що відновить американську військову присутність до рівня останніх років.
"Якщо військова інфраструктура головної країни НАТО наближається до наших кордонів, то, звичайно, це не можна сприймати інакше, ніж як крок до ескалації напруженості", — заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитує агентство "Інтерфакс". "росія буде змушена вжити всіх необхідних заходів для надійного забезпечення власної безпеки".
Як зазначає видання, постійна військова база в Литві означала б суттєву зміну моделі ротаційної присутності, яка визначає американську військову присутність у країнах Балтії відтоді, як НАТО почало посилювати свій східний фланг після анексії росією Криму у 2014 році.
Заява Трампа про можливість створення постійної бази пролунала на тлі його слів про "значний прогрес" у планах щодо нової бази армії США в сусідній Польщі.
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