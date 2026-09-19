Россия переносит производство «шахедов» под землю — OSINT-анализ
Киев • УНН
РФ строит в «Алабуге» около 42 000 м² подземных производственных площадей для «шахедов», вероятно, после украинских ударов. Инфраструктуру также рассредоточивают.
Особая экономическая зона "Алабуга" строит подземные цеха для производства "шахедов". Об этом сообщает мониторинговый канал Dnipro Osint, передает УНН.
Детали
"Алабуга" строит подземные цеха для производства "шахедов". Уже построено около 42 000 м² подземного пространства под будущие производственные мощности. Очевидно, тема переноса производства под землю возникла еще после первых украинских ударов по "Алабуге". И сейчас мы видим, насколько быстро россияне разворачивают это строительство
Отмечается, что со временем вся экосистема российских "гераней" становится все более сложной и дорогой для поражения: производство прячут под землю, инфраструктуру рассредоточивают и дополнительно защищают
Координаты: 55.808719° 52.026664°.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ускорении процессов по созданию нового поколения перехватчиков дронов для защиты от реактивных "шахедов".