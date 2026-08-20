Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей
Київ • УНН
У Києві кількість загиблих унаслідок масованої атаки Росії зросла до 12. Ще один поранений помер у лікарні, повідомив Віталій Кличко.
Кількість жертв масованої атаки росії на Київ збільшилася до 12 людей, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час
Масована атака рф на Київ: 11 загиблих і понад 30 постраждалих20.08.26, 08:13 • 1168 переглядiв