Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей

Кількість жертв масованої атаки росії на Київ збільшилася до 12 людей, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час - написав Кличко.

Масована атака рф на Київ: 11 загиблих і понад 30 постраждалих