Масована атака рф на Київ: 11 загиблих і понад 30 постраждалих
Київ • УНН
У Києві внаслідок масованої атаки загинули 11 людей, понад 30 постраждали. Пошкоджені будинки, школа, дитяча лікарня та склади у трьох районах.
Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ 11 загиблих, постраждали понад 30 жителів міста, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
Уже 11 загиблих у столиці. Із них 7 людей загинули в Соломʼянському районі.
Раніше мер повідомив також, що постраждали 33 жителі столиці.
З його слів, пошкодження зафіксовані у трьох районах міста - Святошинському, Солом'янському й Дарницькому:
- у Дарницькому районі пошкоджені нежитлові й складські приміщення;
- у Святошинському районі зафіксовані руйнування приміщень на території нежитлової забудови. Також у районі палали складські приміщення;
- у Соломʼянському районі сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували. Поруч із будинком пошкоджені вікна в 4 житлових будівлях. За іншою адресою, внаслідок падіння уламків сталося загоряння 4-поверхової будівлі на рівні останніх поверхів. Також у Соломʼянському районі пошкоджені школа та приміщення дитячої лікарні. У медичному закладі повибивало вікна, на території горіли автівки. Пожежу ліквідували. Також пошкоджені гаражі.
На місцях триває ліквідація наслідків атаки.
Досі в столиці триває й повітряна тривога, наголосив мер.
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