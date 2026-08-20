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Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки

Київ • УНН

 • 14556 перегляди

Через пошкодження інфраструктури УЗ 20 серпня змінила маршрути поїздів із Ніжина та Конотопа до столиці. Частину рейсів скасовано.

Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки

Укрзалізниця (УЗ) змінила графік та маршрути приміських поїздів до столиці через пошкодження інфраструктури внаслідок атаки по Києву та області. Про це перевізник повідомляє у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що через пошкодження інфраструктури внаслідок масованої комбінованої повітряної атаки по Києву та області Укрзалізниця змінює рух приміських поїздів до столиці. Зміни зачеплять Київщину, Чернігівщину й Сумщину.

Так, 20 серпня зміненим маршрутом курсуватимуть:

  • №6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ)
    • №6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

      Також змінять маршрут прямування і регіональні рейси:

      • №893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ)
        • №894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

          Крім того, цієї доби не матимуть змоги здійснити рейси:

          • №6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський
            • №6910 Київ-Волинський – Ніжин.

              "Щиро перепрошуємо за змінені плани та незручності. Працюємо над відновленням руху на цьому напрямку. Водночас попереджаємо, що протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань", - зазначили в УЗ.

              Нагадаємо

              18 серпня через тривалу загрозу для Київщини Укрзалізниця внесла зміни у рух приміських поїздів.

              Через атаку рф на Київщині відомо про загиблих біля залізничної платформи - Укрзалізниця05.08.26, 08:19 • 8909 переглядiв

              Вадим Хлюдзинський

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