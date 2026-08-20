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«Укрзализныця» изменила маршруты пригородных поездов в Киев после атаки

Киев • УНН

 • 13420 просмотра

Из-за повреждения инфраструктуры «УЗ» 20 августа изменила маршруты поездов из Нежина и Конотопа в столицу. Часть рейсов отменена.

«Укрзализныця» изменила маршруты пригородных поездов в Киев после атаки

«Укрзализныця» (УЗ) изменила расписание и маршруты пригородных поездов в столицу из-за повреждения инфраструктуры в результате атаки на Киев и область. Об этом перевозчик сообщает в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что из-за повреждения инфраструктуры в результате массированной комбинированной воздушной атаки на Киев и область «Укрзализныця» меняет движение пригородных поездов в столицу. Изменения затронут Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Так, 20 августа по изменённому маршруту будут курсировать:

  • №6903 и №6905 Нежин – Бобрик (вместо Нежин – Киев)
    • №6902 и №6906 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

      Также изменят маршрут следования региональные рейсы:

      • №893 Конотоп – Бобрик (вместо Конотоп – Киев)
        • №894 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

          Кроме того, в эти сутки не смогут совершить рейсы:

          • №6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский
            • №6910 Киев-Волынский – Нежин.

              "Искренне приносим извинения за изменившиеся планы и неудобства. Работаем над восстановлением движения на этом направлении. Вместе с тем предупреждаем, что в течение дня возможны изменения на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов по соображениям безопасности", – отметили в УЗ.

              Напомним

              18 августа из-за продолжительной угрозы для Киевской области «Укрзализныця» внесла изменения в движение пригородных поездов.

              Из-за атаки рф на Киевщине известно о погибших возле железнодорожной платформы - Укрзализныця05.08.26, 08:19 • 8909 просмотров

              Вадим Хлюдзинский

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