«Укрзализныця» изменила маршруты пригородных поездов в Киев после атаки

«Укрзализныця» (УЗ) изменила расписание и маршруты пригородных поездов в столицу из-за повреждения инфраструктуры в результате атаки на Киев и область. Об этом перевозчик сообщает в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что из-за повреждения инфраструктуры в результате массированной комбинированной воздушной атаки на Киев и область «Укрзализныця» меняет движение пригородных поездов в столицу. Изменения затронут Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Так, 20 августа по изменённому маршруту будут курсировать:

№6903 и №6905 Нежин – Бобрик (вместо Нежин – Киев)

№6902 и №6906 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

Также изменят маршрут следования региональные рейсы:

№893 Конотоп – Бобрик (вместо Конотоп – Киев)

№894 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

Кроме того, в эти сутки не смогут совершить рейсы:

№6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский

№6910 Киев-Волынский – Нежин.

"Искренне приносим извинения за изменившиеся планы и неудобства. Работаем над восстановлением движения на этом направлении. Вместе с тем предупреждаем, что в течение дня возможны изменения на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов по соображениям безопасности", – отметили в УЗ.

Напомним

18 августа из-за продолжительной угрозы для Киевской области «Укрзализныця» внесла изменения в движение пригородных поездов.

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