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Массированная атака рф на Киев: 11 погибших и более 30 пострадавших

Киев • УНН

 • 3152 просмотра

В Киеве в результате массированной атаки погибли 11 человек, более 30 пострадали. Повреждены дома, школа, детская больница и склады в трех районах.

Массированная атака рф на Киев: 11 погибших и более 30 пострадавших

В результате массированной вражеской атаки на Киев погибли 11 человек, пострадали более 30 жителей города, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Уже 11 погибших в столице. Из них 7 человек погибли в Соломенском районе.

- написал Кличко.

Ранее мэр также сообщил, что пострадали 33 жителя столицы.

По его словам, повреждения зафиксированы в трех районах города — Святошинском, Соломенском и Дарницком:

  • в Дарницком районе повреждены нежилые и складские помещения;
    • в Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки. Также в районе горели складские помещения;
      • в Соломенском районе произошло разрушение верхних этажей и возгорание в 9-этажном жилом доме. Пожар ликвидировали. Рядом с домом повреждены окна в 4 жилых зданиях. По другому адресу в результате падения обломков произошло возгорание 4-этажного здания на уровне последних этажей. Также в Соломенском районе повреждены школа и помещения детской больницы. В медицинском учреждении выбило окна, на территории горели автомобили. Пожар ликвидировали. Также повреждены гаражи.

        На местах продолжается ликвидация последствий атаки.

        В столице до сих пор продолжается и воздушная тревога, подчеркнул мэр.

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        Юлия Шрамко

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