Массированная атака рф на Киев: 11 погибших и более 30 пострадавших
Киев • УНН
В Киеве в результате массированной атаки погибли 11 человек, более 30 пострадали. Повреждены дома, школа, детская больница и склады в трех районах.
В результате массированной вражеской атаки на Киев погибли 11 человек, пострадали более 30 жителей города, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Уже 11 погибших в столице. Из них 7 человек погибли в Соломенском районе.
Ранее мэр также сообщил, что пострадали 33 жителя столицы.
По его словам, повреждения зафиксированы в трех районах города — Святошинском, Соломенском и Дарницком:
- в Дарницком районе повреждены нежилые и складские помещения;
- в Святошинском районе зафиксированы разрушения помещений на территории нежилой застройки. Также в районе горели складские помещения;
- в Соломенском районе произошло разрушение верхних этажей и возгорание в 9-этажном жилом доме. Пожар ликвидировали. Рядом с домом повреждены окна в 4 жилых зданиях. По другому адресу в результате падения обломков произошло возгорание 4-этажного здания на уровне последних этажей. Также в Соломенском районе повреждены школа и помещения детской больницы. В медицинском учреждении выбило окна, на территории горели автомобили. Пожар ликвидировали. Также повреждены гаражи.
На местах продолжается ликвидация последствий атаки.
В столице до сих пор продолжается и воздушная тревога, подчеркнул мэр.
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